Federdistribuzione non rinnova il contratto, presidio al Carrefour di via Lario a Gallarate

Il personale dipendente delle imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di Federdistribuzione Dmo (distribuzione moderna organizzata) ha scioperato a livello nazionale contro il mancato rinnovo del contratto scaduto ormai dai 51 mesi. In provincia di Varese il sindacato di categoria, ovvero Filcams Cgil, Fisascat Cisl dei laghi e Uiltucs Uil, hanno organizzato un presidio-manifestazione al Carrefour di via Lario a Gallarate, prevedendo l’astensione dall’intero turno di lavoro.

Con i lavoratori in via Lario anche i tre segretari provinciali di Filcams, Fisascat e Uiltucs, cioé Livio Muratore, Giuseppe D’Aquaro e Guido Murvana che dichiarano:« Questa manifestazione è il chiaro segnale che lavoratrici e lavoratori non sono disposti a farsi prendere in giro. È rimasta solo Federdistribuzione a non voler rinnovare un contratto fondamentale per dare dignità alle centinaia di migliaia di addetti della grande distribuzione».