Forte vento, vola via il tetto di una casa a Germignaga

Il forte vento della tarda serata di sabato 23 marzo, intorno alle ore 22 ha costretto i vigili del fuoco del Distaccamento di Luino ad intervenire a Germignaga in via Stehli.

Un tetto in lamiera di circa 50 mq è volato via a causa del forte vento: si è staccato da un fabbricato disabitato finendo contro delle abitazioni. Non ci sono stati feriti, ma solo danni agli immobili.