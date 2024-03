Furti nei supermercati, quattro denunciati dalla polizia di Como

La polizia di Stato di Como in questi giorni, a seguito delle attività svolte nel fine settimana appena trascorso che ha portato a denunciare a piede libero 4 soggetti stranieri ritenuti responsabili di furti in supermercati e molestie nei confronti dei clienti degli stessi, ha intensificato il controllo del territorio concentrando l’attenzione verso le aree verdi, i centri commerciali ed i supermercati di città della prima cintura urbana. I servizi attuati dalla squadra Volante hanno permesso di rintracciare 4 cittadini egiziani che si aggiravano tra i parcheggi dei vari supermercati, tre19enni e un 29enne tutti dimoranti nel milanese e in regola sul territorio.

I fermati, privi dei documenti di soggiorno al seguito, sono stati denunciati per la violazione dell’articolo 6 del Testo Unico sull’Immigrazione. Un quinto egiziano di 20enne, anche lui regolare sul territorio e residente a San Giuliano Milanese (MI) ma con precedenti di polizia per reati contro la persona, durante il controllo avvenuto nel parcheggio di un supermercato in via Cecilio, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, venendo sanzionato amministrativamente. Il giovane è stato inoltre munito di foglio di via obbligatorio disposto dal Questore. Nei prossimi giorni le volanti intensificheranno ancora il controllo del territorio anche ad altre aree cittadine.