Futura Volley, missione a Cremona per blindare il secondo posto

Penultimo turno nella pool promozione della Serie A2 di pallavolo con la Futura Volley Busto Arsizio che gioca sabato al PalaRadi (ore 17) contro le padrone dicasa della CremonaUfficio Esperia. Le biancorosse di coach Amadio sono già certe di partecipare ai playoff ma devono “blindare” il secondo posto alle spalle di Perugia (promossa direttamente in A1) per avere il fattore campo nelle serie di spareggio.

Messina, in particolare, è distante sole tre lunghezze da Tonello e compagne e ha un calendario sulla carta simile a quello delle biancorosse. Cremona in questo momento non appare in un buon momento di forma, visto che è settima del girone, non ha nulla da chiedere e arriva da ben otto sconfitte consecutive. Ma, come sempre, sarebbe un errore abbassare la concentrazione in un passaggio chiave della stagione.

Le “tigri” cremonesi hanno pagato a caro prezzo l’infortunio alla mano della palleggiatrice titolare Turlà e non sono così riuscite a proseguire, nella pool promozione, il brillante cammino effettuato nella prima fase. I precedenti stagionali sono favorevoli alla Futura che ha battuto per due volte la squadra di Zanelli con il risultato di 3-0. Le Cocche, non sempre convincenti in trasferta, avranno tutta la pressione sulle spalle a differenza delle padrone di casa che vogliono congedarsi dai propri tifosi con un successo.

Per l’occasione Amadio dovrebbe avere tutto il gruppo a disposizione compresa Lana Conceicao: la brasiliana aveva riportato una forte botta al ginocchio lunedì sera nel posticipo contro Montecchio e messo in apprensione lo staff. I successivi accertamenti hanno però tranquillizzato sulle sue condizioni e così la schiacciatrice dovrebbe regolarmente essere della partita al PalaRadi.