Genitori in viaggio con le Mamme in cerchio ad Azzate

Prosegue il percorso di Genitori in viaggio, lo spazio dedicato alle mamme e ai papà con figli tra i 6 e i 16 anni promosso dalle Mamme in cerchio di Azzate: il prossimo appuntamento è in programma venerdì 22 marzo alle ore 20.45, sempre nella sede dell’associazione, in via Volta 44, ad Azzate.

Genitori in viaggio è uno spazio di incontro e supporto alla genitorialità per un sano e costruttivo confronto e mutuo sostegno su tematiche quotidiane per crescere insieme dei “figli sereni e consapevoli”.

Gli incontri, tutti a partecipazione libera e gratuita avranno cadenza mensile, nella serata del 3° venerdì del mese, sempre ospitati nella sede delle Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate.

Ogni mese tutta la equipe delle professioniste coinvolte (tra cui le psicologhe Silvia Livietti, Silvia Sacco ed Elisabetta Rasa, le pedagogiste Roberta Broggi e Sofia Gallo Galerón e l’educatrice Deborah Leoni), si incontra per preparare la tappa successiva. «Davvero una bella occasione di confronto, sostegno e di crescita – afferma soddisfatta la referente di Mamme in cerchio – Con belle persone che offrono interessanti e utili spunti di riflessione».

La partecipazione è libera e gratuita.

Maggiore sostenitore dell’iniziativa è Fondazione comunitaria del Varesotto.