Gorillas superati in casa dai Blitz Cirié

NOTIZIARIO UISP del 20 marzo 2024

FOOTBALL AMERICANO – Gorillas sconfitti nella “prima” in casa

.

Tanti passi avanti, ma in casa Gorillas Varese si percepisce ancora una volta tanto rammarico per un match che, alla fine, è andato agli avversari: i Blitz Ciriè hanno sbancato il Jungle Field imponendosi 27-17 al proprio esordio stagionale. Ecco – nella parole di Matteo Carraro – la cronaca della sconfitta andata in

scena al campo “Nicolò De Peverelli” di via Sette Termini a Varese tra la squadra locale (affiliata alla Uisp) e quella piemontese.

“I Gorillas erano pronti a dare il 100% per battere un avversario mai incontrato prima e che, non avendo ancora disputato alcun incontro questa stagione, rappresentava una incognita per il coaching staff varesino. Non è andata bene, ma noi continuiamo a tifare Gorillas sicuri che, se la grinta non basta, tireranno fuori ancora più capacità nel prossimo match”.

BUSTO ARSIZIO – Al trofeo Karate Donna vince la solidarietà

Il Trofeo Karate Donna organizzato dal Centro Studi Karate di Busto Arsizio – affiliato a Uisp – è stato una edizione da record con oltre 500 iscritti individuali tra kata e kumite e 30 squadre di kata. Numeri che non si vedevano da oltre 20 anni. Duecento le donne e trecento gli uomini che hanno partecipato al Trofeo Altomilanese. Presenti Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, per un totale di 24 società.

E’ stata una giornata di grande sport, ma anche di grande solidarietà. Parte della quota di partecipazione viene infatti devoluta a Airc e al comitato Maria Letizia Verga, associazioni che il Csk sostiene da diversi anni. Molto alto il livello delle competizioni, con alcune società che si sono qualificate tra le prime 5 ai campionati nazionali Uisp. In alcune categorie si sono iscritti anche 30 partecipanti, cosa che ha reso più difficile vincere soprattutto nelle categorie giovanili, con regolamenti adattati alle fasce di età.

Per I bambini dai 6 ai 10 anni il gioco delle palline ha riscosso notevole successo.

Hanno partecipato anche i mitici evergreen, con l’assessore allo sport Maurizio Artusa e

Donatella Fraschini del comitato Maria Letizia Verga.

Ecco la classifica per società: primo classificato il Csk di Busto Arsizio, secondo CS Vela Arcisate, terzo Shotokan Sangano Piemonte, quarto Shotokan Gerenzano, quinto CSKS Collegno.

FORMAZIONE GRATUITA UISP – Il bilancio di competenza

Proseguono gli incontri gratuiti on line di consulenza e aggiornamento con il progetto nazionale Sport Point. Il prossimo appuntamento, sulla piattaforma Zoom Uisp, è in programma per oggi, mercoledì 20 marzo, dalle ore 18:00 alle 20:00. Tema dell’incontro sarà “Il Bilancio di competenza nelle Asd Aps”.

Alessandro Mastacchi affronterà il tema dell’analisi degli schemi di bilancio ministeriali obbligatori per le Asd-Aps che devono redigere il rendiconto secondo il principio di competenza. Oltre ad analizzare la struttura del bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione sarà illustrato come e con quali tempistiche assolvere all’obbligo di deposito nel RUNTS-Registro Unico Nazionale Terzo Settore. Il progetto Sport Point, finanziato da Sport e Salute SpA, è stato ideato per contribuire a rispondere sempre più puntualmente alle esigenze crescenti e diversificate del mondo sportivo, attraverso una serie di servizi facilmente accessibili ed in grado di promuovere le opportunità dello sport di base e sociale, sensibilizzando ed accompagnando le cittadine e i cittadini interessati. Per info: https://uisp-it-videoconferenze.zoom.us