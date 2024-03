I volontari portano il sorriso nella Pasqua dei bambini in ospedale

Anche i bambini ricoverati in tutte le pediatrie della provincia hanno trascorso una serena Pasqua grazie ai volontari de Il Ponte del Sorriso e ai clown de I Colori del Sorriso.

Pasqua si identifica con cioccolato, uova, colomba, grigliata, gita… Per i bambini e le famiglie che devono rimanere in ospedale, tutto questo rischia di trasformarsi in tanta nostalgia di casa.

Per fortuna ci hanno pensato i volontari de Il Ponte del Sorriso che, anche il giorno di Pasqua erano presenti in reparto per renderla comunque festosa e allegra. Insieme a loro, c’erano i divertenti clown dall’associazione I Colori del Sorriso che hanno aiutato i bambini a rompere le uova con tanta simpatia.

Allora cosa più esserci di più bello che aprire tutti insieme un gigante uovo di cioccolato, così grande da superare l’altezza dei bambini? Ogni bimbo ha ricevuto il proprio uovo e un sacchettino con tanto cioccolato, anche chi non ha potuto uscire dalla stanza.

“Grazie a tutti coloro che ci hanno regalato le super uova, le uova singole e il cioccolato che abbiamo dato ai nostri bimbi e alle loro famiglie, potendo donare così una cosa ancora più grande: il sorriso.” sottolinea Emanuela Crivellaro, Presidente della fondazione Il Ponte del Sorriso.