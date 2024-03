In Sant’Abbondio a Como il Concerto per la Domenica delle palme

Domenica 24 marzo, alle 21, alla Basilica di Sant’Abbondio di Como, è in programma il Concerto per la Domenica delle Palme. L’evento vede l’Elite Ensemble di Varese esibirsi con un giovane ma promettente direttore in un repertorio molto interessante ed originale.

Il programma prevede due brani del Seicento a tema religioso: i responsori del giovedì santo e un oratorio. Due forme musicali molto diverse tra loro, ma nate entrambe con un unico scopo: guidare e istruire i fedeli nella preghiera.

I responsori del giovedì santo fanno parte dell’Ufficio delle tenebre, le celebrazioni che si svolgevano nei tre giorni prima di Pasqua. L’oratorio invece può essere considerato come un grande antenato dell’opera, nato con lo scopo di istruire l’assemblea sui testi sacri o su figure sante (come in questo caso quella di San Filippo Neri).

Gli oratori più grandi si dividono in due parti, separate da un’omelia di un sacerdote celebrante che spiega l’importanza dell’argomento trattato. Quelli più brevi invece precedono o seguono un racconto del sacerdote e rendono in musica la scena descritta. Maggiori informazioni