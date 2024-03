Esplode una bombola di gas in un’azienda di Cairate, ferito operaio 60enne

Infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio di martedì 26 marzo, in un’azienda di rottami ferrosi tra Peverenza e Bolladello, in territorio comunale di Cairate: un operaio è rimasto ferito in modo grave a causa dell’esplosione di una bombola a gas durante lavorazioni con fiamma ossidrica.

I soccorsi sono stati attivati poco prima delle 15, sul posto sono stati inviati un’ambulanza dell’Sos Carnago, un’automedica e anche l’elisoccorso da Como (foto d’archivio).

La persona coinvolta è un uomo di 60 anni, ha riportato ustioni di secondo grado al volto, collo e arti superiori. È stato trasferito in ospedale in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.