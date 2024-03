La petizione per l’ospedale di Gallarate verrà discussa al Pirellone

La petizione per l’ospedale di Gallarate arriva in discussione al Pirellone. Non ancora in aula del consiglio regionale, ma nella III commissione, che si occupa di sanità: giovedì 4 aprile è stato infatti calendarizzata la discussione sulla petizione che ha raccolto 13.000 firme nella zona del Gallarate, a sostegno dei servizi dell’ospedale Sant’Antonio Abate.

La data è stata comunicata in consiglio comunale, a Gallarate, da Massimo Gnocchi, della lista civica Obbiettivo Comune, che è stata promotrice della raccolta, poi sostenuta da un’ampia mobilitazione popolare (la petizione è passata da gazebo in strada ma anche da decine di negozi, locali e attività commerciali).

La discussione al Pirellone sarà giovedì alle 14.

La petizione è uno strumento di partecipazione pppolare prevista da Regione Lombardia.

A febbraio i promotori avevano chiesto a Regione il rispetto dei tempi di risposta e discussione. Gnocchi in consiglio ha parlato della convocazione come “fatto positivo, ma anche atto dovuto”.