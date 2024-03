Le polizze segnano un aumento: ecco come provare a risparmiare

Le spese e l’inflazione sembrano non dare tregua ai privati cittadini, dopo aver dovuto lottare con il passaggio al mercato libero e i relativi costi di luce e gas, ci si trova a fare i conti con le spese che riguardano le proprie vetture.

Secondo le ultime statistiche, dall’inizio dell’anno e confrontando con i tariffari del 2023, si è segnato un +7,5% su base annua per quanto riguarda i contratti di RC. Un aumento considerevole che talvolta arriva a sfiorare il 10% nelle compagnie meno competitive.

Niente paura però, richiedendo un preventivo polizza auto ad una compagnia competitiva come Unipolsai e seguendo alcuni consigli che vogliamo fornirvi sarà possibile risparmiare e tenere a bada il bilancio.

Assicurazioni più care rispetto all’anno scorso

Gli automobilisti affrontano un periodo difficile in termini di costi assicurativi: nel gennaio 2024, si registra un incremento del 7,5% sul prezzo medio nazionale della RC Auto confrontato a quello dell’anno precedente.

Un decennio fa, il costo medio era intorno ai 500 euro annui, poi il prezzo era sceso a circa 350 euro all’inizio del 2022 ma, da quel momento, i prezzi hanno ripreso a salire, evidenziando un netto incremento nel 2023. Sebbene non siano chiare le cause di questi bruschi cambiamenti di prezzo, è oggettivo che i consumatori finali debbano affrontarli per continuare a poter circolare a norma di legge.

Non solo i nuovi clienti risentono di questi incrementi, ma anche i conducenti con un record assicurativo senza macchia: in particolare, coloro che hanno un’ottima storia assicurativa si trovano comunque ad affrontare preventivi superiori a quelli a cui erano abituati, sebbene i rincari siano più accentuati per chi vede aggravarsi la propria posizione assicurativa.

Oggi, provocare un sinistro e peggiorare di due classi di merito può significare un significativo aggravio economico sull’assicurazione dell’anno successivo.

5 step per risparmiare sull’RC auto

Ma c’è modo di provare a ridurre i costi annuali dell’RC per la propria macchina? Abbiamo racchiuso alcuni consigli che potrebbero fare al caso vostro.