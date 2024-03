Le scuole Montessori di Cardano si mobilitano per la pace

Con l’iniziativa #niperlapace l’Istituto Comprensivo “Maria Montessori” di Cardano al Campo decide di non rimanere indifferente al periodo storico in cui si vive, insanguinato da conflitti in molte zone del pianeta Terra, e di mobilitarsi per far riflettere sull’importanza della Pace.

Per questo, dal 19 al 26 marzo 2024, gli insegnanti di tutte le aree disciplinari hanno invitato i bambini della scuola dell’Infanzia, gli alunni della Primaria, gli studenti della Secondaria di primo grado a riflettere sul valore della Pace. Ogni docente ha affrontato la tematica della Pace, permettendo ad ognuno di loro di esprimersi attraverso disegni, lavori creativi, elaborati, manifesti, prodotti digitali… raccolti in un padlet pubblicato sul sito web dell’Istituto.

Il 26 marzo 2024, Giornata della Pace per il Comprensivo di Cardano, avrà quali protagonisti attivi gli studenti e le studentesse della scuola secondaria: all’ultima ora della mattinata scolastica, dopo un minuto di “silenzio collettivo” a dimostrazione del desiderio di pace fortemente sentito e condiviso, i ragazzi usciranno nel cortile della scuola e prendendosi per mano creeranno una vera e propria catena dell’amicizia che si trasformerà in una “Spirale della Pace”, animata da canti e poesie. Sempre tenendosi per mano, raggiungeranno il piazzale antistante l’edificio dove, riavvolgendosi in una nuova “Spirale”, intoneranno altri canti di pace prima di ritornare nelle rispettive aule.

Il colore bianco sarà dominante. Il bianco, sintesi di tutti i colori, simboleggia, per i ragazzi, la PACE: indossando un capo di abbigliamento bianco intendono rendere visibilmente tangibile questo forte bisogno di serenità, fratellanza e comunione di valori “veri”, combinato a gesti, canti, poesie e riflessioni sulla PACE. In questo mondo in cui il vortice della violenza e della guerra sta allontanando gli uomini e sta creando barriere, l’I.C. di Cardano al Campo vuole far sentire l’urgente bisogno di PACE e farlo concretamente prevalere attraverso la forza dell’amicizia e dell’amore perché, come afferma Margherita Hack, “cerchiamo di vivere in pace, qualunque sia la nostra origine, la nostra fede, il colore della nostra pelle, la nostra lingua e le nostre tradizioni. Impariamo a tollerare e ad apprezzare le differenze. Rigettiamo con forza ogni forma di violenza, di sopraffazione, la peggiore delle quali è la guerra”.