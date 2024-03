Nasce la carta dei sentieri del Piambello: 700 chilometri di percorsi tracciati tra natura e storia

E’ stata presentata oggi pomeriggio nella sede di Arcisate la nuova Carta dei sentieri della Comunità Montana del Piambello e del sito Unesco del Monte San Giorgio. Una cartina dove sono indicati oltre 700 chilometri di sentieri segnati, a cui si aggiungono 194 chilometri di sentieri minori ma aperti, 35 chilometri di percorsi ciclabili e 346 di strade sterrate.

Galleria fotografica La presentazione della Carta dei sentieri del Piambello 4 di 8

«Questa carta ha richiesto tanto tempo e un lavoro molto impegnativo – ha spiegato il presidente della Comunità montana Paolo Sartorio (nella foto insieme alla vice presidente Debora Lonardi) – e di questo dobbiamo ringraziare i volontari del Cai di Luino e Varese coordinati da Sergio Peduzzi che hanno fatto un enorme lavoro, percorrendo passo passo tutti i sentieri e raccogliendo 13 livelli di informazioni, dalla larghezza al tipo di fondo, dai punti di interesse ai tempi di percorrenza».

Un lavoro enorme che ha visto la Comunità montana lavorare in squadra non solo con il Cai ma anche con le Gev, i Carabinieri forestali, i volontari dell’Antincendio boschivo e della Protezione civile, il site manager italiano del sito Unesco Monte San Giorgio, gli uffici tecnici e amministrativi della Comunità montana del Piambello, a cui Sartorio ha rivolto un sentito ringraziamento.

A “firmare” il lavoro il cartografo Patrizio Rigodanza che ha spiegato alcune particolarità del lavoro richiesto dalla nuova carta, ad esempio la necessità di armonizzare le caratteristiche della cartografia svizzera e di quella italiana, vista la vicinanza con il confine del territorio mappato.

Per rendere l’idea delle dimensioni della rete di sentieri che percorre tutta l’area mappata, è stata mostrata la cartina dell’Italia. Unendo idealmente tutti i sentieri segnati si raggiunge una lunghezza di 707 chilometri (di cui 258 nel territorio amministrativo della Comunità montana), una distanza che partendo da Arcisate arriva fino sotto Roma.

Nei percorsi tracciati anche la Via Francisca del Lucomagno, l’unico cammino storico della provincia di Varese, come ha spiegato Ferruccio Maruca, presidente della neonata associazione “In cammino” creata per promuovere e far vivere il tratto italiano della Via Francisca.

La carta dei sentieri, stampata per ora in 10mila copie, è stata realizzata con un finanziamento Interreg e sarà disponibile gratuitamente per turisti e cittadini. La si potrà trovare nei punti di informazione turistica e nei Comuni del Piambello, oltre che nella sede della Comunità montana ad Arcisate.

Tante le persone con in vario modo hanno collaborato alla realizzazione della nuova carta dei sentieri