Oltrepò verso la Serie D. La Caronnese batte il Saronno, cade la Solbiatese

Vede ormai il traguardo l’Oltrepò che ha dato il “colpo di pedali” decisivo per vincere il Girone A di Eccellenza e salire in Serie D. La squadra di Broni supera 5-0 il già retrocesso Vittuone e sfrutta al meglio i passi falsi delle inseguitrici. Il Magenta di fatti cade inaspettatamente 3-0 sul campo dell’Accademia Pavese, l’Ardor Lazzate non va oltre l’1-1 contro la Calvairate e il Pavia sembra ormai fuori dai giochi, anche se deve recuperare due gare.

In attesa della semifinale di ritorno della Fase Nazionale della Coppa Italia (mercoledì 3 aprile a Solbiate Arno contro gli umbri dell’Atletico Bmg, qui l’andata), che potrebbe proiettare la Solbiatese in Serie D anche senza vincere la finale, i nerazzurri cadono ancora in campionato, sconfitti 2-1 al “Chinetti” dal Casteggio; inutile il vantaggio iniziale firmato da Torraca.

Si riporta a contatto con la zona playoff la Caronnese che vince il derby contro l’Fbc Saronno al “Colombo-Gianetti”: 2-1 con le reti di Santagostino e Migliavacca, mentre la reazione degli amaretti arriva troppo tardi, con Proserpio che riduce lo svantaggio nel finale senza però riuscire a rimetter in parità l’incontro.

Nell’anticipo del sabato la Vergiatese conquista un punto importante in casa della Base 96: 2-2 con reti granata di Mammetti e Marin. Ottiene invece tre punti d’oro il Verbano nello scontro salvezza di Castano Primo contro la Castanese: 2-0 per i rossoneri firmato da Rovedatti e Vara. Cade invece la Sestese, sconfitta in casa dalla Milanese 2-1.