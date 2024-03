Quali sono i vantaggi e le caratteristiche dei sistemi elastomerici

Le pareti esterne sono soggette a stress nel tempo a causa di variazioni di temperatura, umidità e agenti atmosferici. Questo può causare la formazione di piccole crepe o fessure sulla superficie, permettendo all’acqua piovana e alle sostanze inquinanti che porta con sé, di penetrare oltre lo strato di pittura e raggiungere la struttura stessa del muro. Questi danni possono compromettere la solidità dell’edificio, il suo aspetto estetico e portare a diversi tipi di deterioramento.

I sistemi elastomerici sono una soluzione di ultima generazione che si caratterizzano per le proprietà elastiche e per resistenza agli agenti atmosferici. vengono chiamata in causa sia nelle attività di ristrutturazione che di semplice finitura.

Vale dunque la pena fornire una panoramica su quali sono i vantaggi dei sistemi di pittura elastomerica per esterni, gli usi e le applicazioni. Lo faremo in questa breve ma esaustiva guida, che si concluderà anche con qualche consiglio per individuare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Cosa sono i sistemi elastomerici

Le crepe e le cavillature che si formano sulle facciate non solo compromettono l’aspetto estetico degli edifici, ma anche la loro funzionalità. I Sistemi Elastomerici offrono la soluzione perfetta per affrontare questi problemi. In particolare, le finiture a base silossanica si distinguono per il loro potere di ripristino e protezione, anche in modo preventivo, delle facciate soggette a crepe.

I vantaggi delle finiture elastomeriche a base silossanica

Elevata Elasticità del Film: Garantisce una resistenza superiore alle sollecitazioni senza crepe o distacchi.

Garantisce una resistenza superiore alle sollecitazioni senza crepe o distacchi. Forte Adesione al Supporto: Assicura una tenuta ottimale sulle superfici trattate.

Assicura una tenuta ottimale sulle superfici trattate. Resistenza alla Diffusione della CO2 : Protegge la struttura dall’umidità e dall’azione corrosiva del biossido di carbonio.

: Protegge la struttura dall’umidità e dall’azione corrosiva del biossido di carbonio. Idrorepellenza e Alta Traspirabilità : Le finiture silossaniche offrono una barriera efficace contro l’acqua e l’umidità, mentre permettono al supporto di respirare.

: Le finiture silossaniche offrono una barriera efficace contro l’acqua e l’umidità, mentre permettono al supporto di respirare. Protezione contro Muffa e Alghe : Preserva l’aspetto pulito e inalterato delle facciate nel tempo

: Preserva l’aspetto pulito e inalterato delle facciate nel tempo Aspetto Opaco e Stabilità dei Colori: Assicura una finitura estetica di qualità, con colori che resistono al passare del tempo.

Unendo le caratteristiche elastomeriche e silossaniche, i Sistemi Elastomerici Settef offrono prestazioni eccellenti per mantenere le facciate degli edifici sempre in perfetto ordine, proteggendole efficacemente dalle crepe e dalle cavillature.

Quanto utilizzare i sistemi elastomerici

I sistemi e le finiture elastomeriche sono una soluzione efficace per garantire un aspetto gradevole alle facciate, per nascondere crepe e lesioni, per mettere i supporti al riparo dagli agenti atmosferici e dai raggi ultravioletti.

Tuttavia, solo alcuni prodotti sono in grado di incarnare appieno le potenzialità della tecnologia elastomerica e sfruttare le caratteristiche delle resine per dare vita a un rivestimento veramente elastico, durevole, resistente e gradevole sul piano estetico.

Dunque, scegliete con cura la pittura. Tra le migliori in circolazione, va detto, spicca Settef. I suoi sistemi e cicli elastomerici spiccano per l’efficacia, la qualità, il prezzo equilibrato.

Non deve stupire: Settef opera da oltre 70 anni, ha dalla sua un’esperienza molto ricca, gestisce qualcosa come cinque laboratori e oltre 100 tra ricercatori e tecnici. A tal proposito, va citato un dato importante: il 27% dei guadagni operativi vengono reinvestiti nel settore ricerca e sviluppo.

Per inciso, Settef produce anche altri prodotti per la facciata, prodotti di preparazione, articoli per il cappotto, finiture per interni e prodotti per il risanamento a calcestruzzo. Insomma, è l’alleato migliore per chi vuole dare lustro ai propri immobili.