Semifinale IHL, gara 3: Mastini – Appiano in pista

Terzo confronto di semifinale tra Mastini Varese e Appiano Pirates, serie sull’1-1: chi vince va in vantaggio. Si gioca alla Acinque Ice Arena dalle 20,35 (ritardo di 5′). A seguire gli aggiornamenti dalla pista di via Albani.

MASTINI VARESE – APPIANO A.NET 2-1

(0-0; 2-1)

MARCATORI: 24.36 Raimondi (V – Naslund, M. Borghi), 25.42 Oberrauch (A – Rottensteiner, Erlacher), 30.38 Majul (V – Tilaro, Pietroniro)

VARESE: Perla (Marinelli); Schina, Näslund, Raimondi, Bertin, E. Mazzacane, M. Cordiano, Fanelli, Vignoli; Piroso, Vanetti, M. Borghi; Pietroniro, Majul, Tilaro; T. Cordiano, M. Mazzacane, P. Borghi, Crivellari, Perino. All. Czarnecki.

ARBITRI: Virta e Lega (Magliano e Petrov).

PRIMO PERIODO – Varese con l’uomo in più dopo 1′ e lunga penalità differita a Radin che non sortisce effetti così come il powerplay, con Reinalther pronto sull’incursione centrale di Raimondi. Poi tocca a Spitaler prendere 2′ per uno sgambetto a Pietroniro davanti alla porta. L’Appiano però regge eccome e, anzi, impegna Perla con Mäkinen. Allo scadere ci prova Schina ma il portiere blocca a mezza altezza; Reinalter poi dice “no” anche a Piroso e Borghi. Al 12′ tocca al Varese l’uomo in meno (Raimondi), Borghi viene fermato ancora in uno contro uno, poi gli arbitri ignorano un fallo su Marcello e addirittura puniscono Max Cordiano. Finale di sofferenza per ulteriore penalità ma la sirena arriva sullo 0-0.