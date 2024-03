Settimana di tempo instabile tra piogge e schiarite

Una giornata caratterizzata da un cielo coperto e precipitazioni localmente abbondanti quella di mercoledì con temperature più basse rispetto alla settimana scorsa. Giovedì e venerdì vedranno un graduale miglioramento con un tempo variabile e parzialmente soleggiato. Tuttavia, non mancheranno annuvolamenti irregolari e qualche rovescio, specialmente sui rilievi. Le temperature tenderanno ad aumentare sulla pianura, accompagnate da venti moderati in quota e deboli al suolo. La tendenza per le giornate di Pasqua e Pasquetta è di instabilità.

Le previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino

Mercoledì 27 Marzo 2024: Mercoledì sarà caratterizzato da un cielo inizialmente coperto durante la mattinata e il primo pomeriggio a Varese e nelle aree circostanti. Si prevedono precipitazioni localmente abbondanti soprattutto sulle Alpi, Prealpi e alta pianura, con un progressivo attenuarsi delle piogge a partire dal Piemonte nel tardo pomeriggio. Nel corso della giornata si potranno osservare aperture di schiarite irregolari, soprattutto verso sera. Sul versante alpino, è prevista neve sopra i 1400 metri di quota. Il vento sarà moderato da sud in quota e debole/moderato da sudest al suolo.

Giovedì 28 Marzo 2024: Il tempo giovedì sarà variabile su Varese, con parziali schiarite alternate ad annuvolamenti irregolari. Possono verificarsi ancora alcuni rovesci, soprattutto sui rilievi nel pomeriggio. Le temperature massime tenderanno ad aumentare sulla pianura. Il vento in quota sarà moderato da WSW, mentre al suolo si prevede un vento debole occidentale o variabile.

Venerdì 29 Marzo 2024: Venerdì si prevede un cielo spesso nuvoloso su Varese, con possibili schiarite temporanee soprattutto in pianura. A tratti potrebbero verificarsi alcune gocce di pioggia, principalmente sulle Alpi, Prealpi e nelle zone pedemontane. Il vento tenderà a mantenersi debole.