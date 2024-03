Torna il luna park a Varese e presenta la mascotte Pasqualino

Un coniglione biancorosso accompagnerà le giornate del luna park varesino dal 23 marzo al 5 maggio. Aperture come da tradizione, con orari speciali durante le gare di canottaggio del 12-13-14 aprile

Torna il Luna Park alla Schiranna e arriva con lui una mascotte dedicata tutta a Varese.

Pasqualino, un adorabile coniglietto dai colori biancorossi della città è pronto ad accogliere i visitatori insieme ai suoi giostrai: ecco la foto, in anteprima, del dolce animalettone che accompagnerà le giornate del luna park al bordo del lago di Varese.

Date e Orari di Apertura del Luna Park a Schiranna

Con la nuova mascotte però arrivano anche le date di apertura del Luna Park, che quest’anno sarà aperto dal 23 marzo al 5 maggio 2024. Orari consueti – tutti i pomeriggi feriali, tutte le giornate del weekend – ma con alcune date speciali: quelle del 12-13-14 aprile: In questi giorni, il Luna Park chiuderà al pomeriggio a causa delle care di canottaggio, ma dalle 18 in poi, le porte delle attrazioni saranno riaperte per trascorrere li la serata.