Tre spazi di aggregazione per fare vivere Castellanza, ecco la nuova piazza lineare dell’Olona

Arredi multifunzionali per favorire l’aggregazione e aiuole verdi per dare spazio alla biodiversità in contesti fortemente urbanizzati, con l’obiettivo di creare le condizioni per la realizzazione di eventi e fare vivere la città. È questo il senso della nuova piazza lineare dell’Olona, presentata alla stampa dopo un lungo percorso di analisi e progettazione partecipata.

LA BIBLIOTECA

Tre i luoghi oggetto del processo di rigenerazione, che hanno come baricentro il fiume Olona. Il primo è la piazza della biblioteca, intesa come polo aggregatore non soltanto all’interno ma anche come luogo che serve a generare opportunità di aggregazione sociale all’esterno. In questo caso è stato realizzato un palchetto in legno per ospitare piccoli eventi davanti all’ingresso principale, sono state posizionate nuove panchine, un tavolo e due chaise longue in cemento. Interessante il recupero dello spazio retrostante alla biblioteca, dove è stato aperto un nuovo accesso da piazza Castegnate e dove sono a state messe a disposizione della cittadinanza tavolini e sedie per lo studio o la letture, recuperando un luogo prima completamente inutilizzato.

PIAZZA MERCATO

Il secondo spazio riqualificato è quello della piazza del Mercato, intesa come luogo dove organizzare eventi non soltanto in forma sporadica, alternandolo con le funzioni di parcheggio e mercato. Oltre ad un piccola palestra e ad un parcheggio per biciclette, è stato effettuato un importante intervento di de-impermeabilizzazione di parte del parcheggio; sono state posate essenze perenni tra la ghiaia per creare aiuole verdi (i risultati si vedranno tra qualche mese, ndr), ed è stato lasciato lo spazio necessario ai filari di piante esistenti per potere crescere. Per farlo sono stati tolti meno di dieci posti auto, senza stravolgere la funzione di parcheggio della piazza. In questo contesto è stato anche messo in sicurezza e riqualificato anche il ponte che collega la biblioteca alla piazza del Mercato.

PIAZZA CASTEGNATE

Il terzo luogo rigenerato è piazza Castegnate, luogo di incontro tra la città e l’università Liuc. Anche in questo caso sono stati allestiti nuovi arredi urbani rivolti soprattutto ai giovani: oltre alle grosse palle in cemento che movimentano il giardino e alle nuove sedute multifunzionali, sono presenti un ping-pong e tavolini con disegnate scacchiere per stimolare il gioco e la socialità. Ripulita e rimessa a nuovo anche la fontana dei marinai: «Questo progetto – commenta Paolo Cottino di KCity, società che si è occupata del progetto insieme a Landscape e Anci Lombardia -, serve ad avviare un processo di rigenerazione urbana che interessa tutta l’asta dell’Olona. È stato pensato per rispondere all’esigenza della cittadinanza di avere una piazza, oggi praticamente assente, e un luogo di aggregazione più solido è più rappresentativo di quello che non era già. L’obiettivo è anche quello di innescare processi di più ampia portata, alcuni già in essere come la riqualificazione di alcuni edifici e l’apertura di attività commerciali».

ASSOCIAZIONI PARTE ATTIVA NELLA GESTIONE DELLA PIAZZA

Il progetto ha beneficiato di un sostanzioso finanziamento di Regione Lombardia: «Attraverso soluzioni innovative di sostenibilità e conversione ecologica che interessano tutte e tre le piazze – ha sottolineato il sindaco Mirella Cerini -, abbiamo voluto cerare un percorso ideale, tutto da vivere. Per questo abbiamo coinvolto le realtà associative del territorio chiamate a essere parte attiva della futura gestione della grande piazza lineare dell’Olona. L’intento è quello di creare uno spazio vivo e dinamico che possa davvero essere palcoscenico di attività ed eventi». Il primo momento di uso collettivo della nuova piazza sarà sperimentato in occasione dell’inaugurazione tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.