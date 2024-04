A Palazzo Verbania di Luino Federica della Porta e le sue “Cattive Regine”

Sarà presentato a Luino sabato 6 aprile, alle 17 a Palazzo Verbania, “Cattive Regine” di Federica della Porta. Una raccolta di racconti brevi che, come in una sequenza fotografica, o meglio di brevi filmati, fotografano sfaccettature dell’universo femminile.

Una donna che racconta storie di altre donne. Storie complesse, a volte drammatiche, che mettono in luce aspetti più reconditi dell’animo femminile, i problemi, le difficoltà, la capacità di resistere, le (poche) vittorie e le (tante) sconfitte.

“Funeste ancelle di Lilith – scrive Silvio Raffo nella prefazione – cattive regine, regine spodestate dal loro trono, bad girls, ragazze interrotte, vergini funeste, belle (talvolta anche brutte) senz’anima”.

Le donne raccontate da Federica sono in fondo ancelle, seguaci di Lilith, la prima moglie di Adamo, ripudiata per Eva. Lilith è creata da Dio a propria immagine, come Adamo: non da una sua costola, come invece Eva. Lilith è l’antesignana della donna pari all’uomo, che non si sottomette. Combatte battaglie, sovente senza vincerle. Ma combatte, come le donne raccontate da Federica della Porta.

L’autrice sarà intervistata da Mauro della Porta Raffo e Davide Boldrini.

L’iniziativa è organizzata da Confcommercio Ascom Luino, con il patrocinio del Comune di Luino.