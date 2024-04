A Varese un corso base di ornitologia

Fra aprile e maggio si terrà il Corso Base di Ornitologia organizzato dall’associazione studentesca EnvironMental, riconosciuta dall’Università degli Studi dell’Insubria, in collaborazione col Gruppo Insubrico di Ornitologia (GIO).

Le tre organizzazioni a settembre hanno portato a Varese il convegno nazionale di ornitologia, che ha registrato oltre 300 iscrizioni. Il corso sarà condotto da differenti membri del GIO, organizzazione di volontariato che da oltre vent’anni conduce ricerche in provincia di Varese e che garantisce due relatori per ogni singolo incontro.

Il corso – patrocinato dalla Città di Varese, che mette a disposizione la Sala Montanari – vedrà la sua parte teorica strutturata in cinque lezioni frontali, della durata di due ore circa ciascuna in orario serale, sui seguenti argomenti: osservare e comprendere gli uccelli; gli uccelli delle zone aperte, della campagna e della città; ascolto dei canti; gli uccelli del

bosco; metodi di censimento, citizen science e ornitho.it Sono previste anche due esercitazioni sul campo.

Accompagnati da ornitologi soci del GIO, i partecipanti scopriranno i trucchi del mestiere per riconoscere le specie di uccelli del territorio. Un’ Occasione per mettere in pratica gli insegnamenti appresi e misurarsi con le proprie abilità.

Adriano Martinoli, docente universitario di zoologia, invita gli studenti a partecipare: “Le tematiche trattate dal corso di ornitologia proposto a partire dal 12 di aprile sono di grande utilità per chi si vorrà occupare di gestione ambientale in senso lato”.

L’associazione studentesca EnvironMental, tramite il presidente Silvio Cova sottolinea: “Apprendere le basi dell’ornitologia, dalla teoria alla raccolta dati sul campo: l’iniziativa è rivolta ad appassionati e studenti. Sarà occasione di incontro tra naturalisti e aspiranti di tutta la provincia per fare esperienza sullo studio dell’avifauna”.

Milo Manica, presidente del GIO, conclude: “Poter condividere il nostro bagaglio di sapere in collaborazione con Enti e Istituzioni di prestigio ci rende orgogliosi del lavoro che facciamo. Tutto ciò è possibile grazie ai nostri volontari che da anni si impegnano in ricerca e divulgazione”.

INFORMAZIONI UTILI: