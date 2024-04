Al Falcone di Gallarate un incontro di sensibilizzazione sul bullismo

Il Kiwanis Club di Gallarate invita la cittadinanza all’evento “Insieme contro il Bullismo” che si terrà venerdì 19 aprile a partire dalle 18, nell’auditorium dell’Istituto Falcone di Gallarate di cui è ospite quale iniziativa volta alla prevenzione precoce del fenomeno.

Il titolo assume particolare importanza anche alla luce dei recenti fatti di Treviso dello scorso 6 aprile quando la vittima cinquantenne dell’aggressione in centro città perpetrata da due minorenni, ha deciso di accettare l’invito a cena del padre di uno dei due “bulli” per comprendere cose vi sia dietro la violenza, scatenata dall’intervento in difesa di una giovane mamma con bambini che si lamentava della scorribanda dei due aggressori in zona pedonale.

A proporre una lettura contemporanea e trasversale del fenomeno sono stati invitati il Dirigente dell’Istituto Falcone di Gallarate, ingegner Vito Ilacqua, con uno contributo di approfondimento sulla fascia 14-18 anni mediante uno sguardo trasversale e con un focus sull’assenza delle famiglie, ponendo l’accento, tra l’altro, sulle modificate forme del bullismo che da violenza fisica si è fatta soprattutto esclusione, toccando i dati del post Covid, e gli effetti sociali del conseguente abbandono scolastico; e la dr.ssa Chiara Bertinotti, psicologa e psicoterapeuta adolescenziale, Dirigente del Consorzio Scuole Materne Ponti di Gallarate, che svilupperà il tema per la fascia prescolare e scolare 6-11 anni, indicando nella famiglia il miglior alleato contro il bullismo.

A moderare e dirigere l’evento, si sottolinea, è una prestigiosa giornalista Rai, Laura Massacra, scrittrice e membro del Comitato scientifico Rai, che movimenterà il dibattito e presenterà la proposta del Kiwanis Club di Gallarate per contribuire alla prevenzione precoce del fenomeno, un libretto per l’infanzia dal titolo “La storia di Micio e Rossella: vincere il bullismo insieme” suggerendo alle vittime di provare a difendersi mostrando una possibile strada che non sia repressiva o punitiva dell’aggressore.