Al Melo un libro per ragionare insieme sul Parkinson

In prossimità della Giornata Mondiale Parkinson Il Melo Onlus è lieto di presentare l’evento in programma per sabato 13 aprile, alle ore 16.30 in Sala Dragoni che vedrà la presentazione del libro “A spasso con Mr Parkinson. Storie di donne… per non lasciarsi vivere ci vuole coraggio!” a cura dell’associazione ParkinsOnMove.

“L’evento vuole essere una testimonianza di differenti esperienze relative alla malattia del Parkinson, a partire dalla presentazione dei vissuti descritti nel libro presentato fino alle pratiche di cura elaborate in RSA. L’ingresso è libero”.