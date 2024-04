Alla Libreria degli Asinelli è di scena Il Cavedio

Giovedì 4 aprile con inizio alle ore 19 la Libreria degli Asinelli di Varese ospiterà Fiorenzo Croci e Annarosa Confalonieri per festeggiare e raccontare 27 anni di attività culturale dell’associazione Il cavedio, scandita tra pubblicazioni, corsi, eventi che hanno coinvolto la città con grande ricchezza e varietà.

Nell’inverno del 2000 sulla vetrina dell’associazione in via Cavallotti a Varese apparve la prima “Vetrina da leggere“, una sorta di rivista a cielo aperto, come fu definita da un cronista dell’epoca. Rivista culturale, con rubriche di facile e veloce comunicazione, destinata com’era a un pubblico “di passaggio”. Qualche mese dopo i negozi e le attività commerciali della via si unirono in un vero e proprio progetto, inaugurato con una manifestazione che si chiamò Ottobre Rosso. In ogni vetrina furono esposte illustrazioni, fumetti, racconti brevi, fotografie, critiche cinematografiche. Per l’occasione tutte sul tema del colore rosso, così come le coreografie e l’allestimento. Passatoie, addobbi floreali, striscioni, murales. Qualcuno associò il colore alla politica e non si presentò. Altri pensarono all’autunno e alla vendemmia, e furono numerosi. Trovarono da bere e una serie di eventi che iniziarono alle due del pomeriggio e si conclusero oltre la mezzanotte. Fu recuperato il nome di Piccola Brera, per il quale quella zona era conosciuta in passato, e negli anni fu organizzato di tutto: concerti, festival, incontri culturali, presentazioni di libri, mostre, cinema, teatro, scuole di formazione. Numerose le mostre di pittura e di scultura con artisti locali e di altre città e stranieri (senegalesi e rumeni), e ogni volta l’inaugurazione coinvolgeva parte della via con spettacoli teatrali e musicali, e in certi casi quel clima di festa durava tutta la settimana.

Si potrebbe continuare all’infinito, ma elencare tutte le iniziative del Cavedio è impossibile. Giovedì 4 aprile alla Libreria degli Asinelli potrete trovare una scelta delle loro pubblicazioni, la presentazione dei corsi di scrittura creativa e delle molte altre iniziative che riuniscono i varesini bibliofili.

