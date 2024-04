All’esame per la patente con l’auricolare per i suggerimenti: denunciato a Como

All’esame per la patente con un collegamento esterno nascosto. La Polizia di Stato, ieri mattina, ha denunciato un egiziano di 31 anni residente in provincia di Milano e in regola col soggiorno, per aver utilizzato un’apparecchiatura elettronica – auricolari bluetooth – durante la sessione d’esame teorico per il conseguimento della patente B.

Verso le 9.30 di ieri, in via Tentorio, l’esaminatore responsabile della Motorizzazione Civile presente durante un esame di teoria, ha notato il ragazzo particolarmente distratto e molto veloce nell’esecuzione della prova d’esame, abituato a decifrare tali segnali, si è subito insospettito chiamando il 112 NUE, che ha inviato sul posto una volante della Polizia di Stato.

I poliziotti una volta terminato l’esame, hanno avvicinato il 31enne egiziano, il quale su richiesta ha consegnato tutta l’apparecchiatura che indossava, ben celata sotto i vestiti, non fornendo alcun dettaglio su come era venuto in possesso del materiale.

Portato in Questura, è stato identificato e denunciato in stato di libertà per la violazione dell’articolo 4 della Legge 475 del 1925 che sanziona chiunque in sede di esami, concorsi o altre prove, utilizzi le capacità altrui per ottenere risultati propri.