Arriva la Sagra della Campania & della pizzella fritta a Legnano

Il prossimo fine settimana a Legnano si gusta tutto il sapore della cucina tradizionale della Campania. Arriva la Sagra della Campania & della pizzella fritta.

La sagra si terrà nella Contrada San Martino in via XXIX Maggio 207 di Legnano dal 26 al 28 aprile. Si svolgerà in un ambiente accogliente, al coperto, aperto il venerdì e il sabato dalle 19:00 alle 24:00 e la domenica dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00.

Per i più golosi, poi, sarà possibile aggiungere a parte il dolce della casa.

IL NOSTRO MENU:

ANTIPASTO

Antipasto campano: Zeppole salate, Mozzarella in carrozza, Torta di scarola, Caprese con mozzarella di bufala, Salame Napoli

Cuoppo misto di terra (frittelline di spaghetti, delizie ai 4 formaggi, calzoncini di ricotta, mozzarelline)

PRIMI

Scialatielli allo scoglio

Pasta alla genovese

Pasta al pomodoro

SECONDI

Polpo alla Luciana (con capperi, pomodoro, olive)

Melanzane alla parmigiana

Panuozzo Salsiccia e friarielli

Pizzelle fritte (Montanare) con pomodoro, grana e basilico

CONTORNI

Patate al forno

Scarola e acciughe

DOLCI

Tiramisù

Pastiera

Info utili

Per la natura della location e visto l’importante successo delle sagre precedenti, invitiamo caldamente i lettori a prenotare in anticipo la cena o il pranzo a cui desiderano partecipare.

Modulo di prenotazioni online: https://cutt.ly/Ow5rpnyB

Altrimenti potete chiamare o inviare un messaggio via WhatsApp al numero 3492338379