Arriva l’annuncio: Sandro Damiani candidato sindaco di Malnate

Alla fine ci hanno pensato i provinciali a prendere la decisione: le segreterie di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lombardia Ideale annunciano di aver scelto di candidare a Sindaco del Comune di Malnate Sandro Damiani.

L’avvocato classe 1957, già sindaco malnatese, è quindi il profilo scelto che andrà a rappresentare Fratelli d’Italia, Forza Italia e Malnate Ideale. Da capire come reagirà la sezione cittadina del Carroccio che invece aveva anticipato un sostegno a Paola Cassina, ex capogruppo leghista in consiglio e ora da civica e probabilmente avversaria alle urne con una sua lista.

IL COMUNICATO

Le segreterie provinciali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Lombardia Ideale annunciano di aver concordemente deciso di candidare a Sindaco del Comune di Malnate l’Avvocato Sandro Damiani, noto professionista che in passato ebbe già a ricoprire questo importante ruolo.

I partiti del centrodestra hanno ritenuto un valore aggiunto e irrinunciabile quello di presentarsi alle elezioni del 9 giugno con la coalizione al completo, mantenendo quell’unità che contraddistingue la loro azione su tutto il territorio provinciale. Tra l’altro, in una situazione particolare in cui la sinistra risulta molto divisa nelle sue fila.

A Damiani viene da tutti riconosciuta competenza tecnica e passione per la sua città, alla quale ha già dedicato tanti anni di impegno civico.

Sarà certamente una bella campagna elettorale, che si baserà molto sui programmi elettorali nell’ambito di un confronto il più possibile sereno con gli avversari