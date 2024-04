Arrivano i primi progetti del concorso di idee per Materia, nuovo Spazio Libero di Varesenews

Mancano pochi giorni allo scadere del bando (30 aprile) promosso dalla Varese Web, la società editrice di Varesenews, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Varese, per la riqualificazione funzionale ed artistica della ex scuola elementare di Sant’Alessandro a Castronno.

Materia è un luogo che aspira a diventare un nuovo punto di riferimento culturale per la comunità, non solo come sede funzionale del giornale di Varesenews, ma anche come spazio vitale per il borgo e l’intero territorio, anche grazie al supporto del concorso e delle proposte degli architetti.

Attualmente sono già pervenuti dieci progetti, con altrettante richieste in arrivo.

Per saperne di più o partecipare, visita il sito del Concorso di idee – Sant’Alessandro Varesenews.