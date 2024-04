Bialaszewksi: “Deluso dal primo quarto: concesso di tutto”

Poche parole per Tom Bialaszewski nella sala stampa della Beta Ricambi Arena di Scafati. Il tecnico di Varese lamenta il pessimo approccio della squadra nei primi minuti quando la OJM è andata sotto 18-2 nel punteggio. Merito – aggiungiamo noi – anche dalla scelta a sorpresa di Boniciolli di lanciare il giovane Mouaha sulle tracce di Mannion, dando alla Givova uno “sprint” che altre volte non ha avuto. Attaccando Varese su quello che dovrebbe essere il “pane” dei biancorossi, le giocate veloci.

BIALASZEWSKI 1 – «Quello di oggi è stata una prestazione che mi ha molto deluso specie dopo la partita di settimana scorsa dove abbiamo messo in campo grande energia».

BIALASZEWSKI 2 – «Deluso soprattutto dall’approccio nel primo quarto della partita quando abbiamo concesso di tutto a Scafati senza mai riuscire a fermare la squadra avversaria».

BONICIOLLI 1 – «Anzitutto ho ringraziato la squadra perché chi fa l’allenatore ha sempre una proiezione davanti a sé: spera di arrivare a giocare una certa pallacanestro. Questa sera, come in altre occasioni, la squadra ha giocato quel basket che reputavo potesse giocare e questa per me è una soddisfazione enorme».

BONICIOLLI 2 – «Anche se abbiamo subito 90 punti, questa partita l’abbiamo vinta in difesa, perché non siamo una squadra di difensori ma abbiamo fatto un grande sforzo con un Mouaha fantastico. Sapevamo che Varese poteva rientrare con pochi tiri perché è questo tipo di squadra ma siamo rimasti solidi riducendo il numero degli errori grazie anche a un Robinson fantastico e a un Gentile che sta tornando a essere quello prima dell’infortunio. Ma tutti hanno dato il loro contributo. Peccato solo che queste grandi prestazioni arrivino sempre dopo una fila di tre sconfitte».