Calcio, Serie C: Pro Patria – Virtus Verona in diretta

Nell’ultima gara casalinga della stagione i tigrotti di Busto Arsizio sono alla ricerca del punto necessario per la matematica salvezza, anche se una vittoria può rilanciare la corsa playoff, distanti pure un punto. Alla Virtus Verona, 14esima, di punti ne servono tre per chiudere i conti ed evitare i playout.

Squadre in campo alle 18:30 di sabato 20 aprile, in contemporanea gioca anche la Pergolettese: se i cremaschi non dovessero vincere contro l’AlbinoLeffe, allora la Pro Patria sarebbe salva anche in caso di sconfitta. l live è offerto da Finazzi Serramenti.(Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓ sotto il banner↓)