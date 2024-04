Cambiano le tariffe Telepass: aumenti sul canone e nuovi servizi

Dal 1 luglio 2024 Telepass aumenterà il proprio canone mensile. Il nuovo pacchetto prevede tre tipi di offerte, a cominciare da quella Base. Quest’ultima presenta un costo di 3,90 euro mensili, (più del doppio degli 1,83 euro attuali) ma permetterà agli utenti di associare il dispositivo Telepass a due targhe per il telepedaggio e offrirà altri quattro servizi. La proposta Plus, invece, consente l’accesso a 25 servizi a fronte del medesimo prezzo, grazie a un’offerta valida fino a dicembre 2025. Il pacchetto è completato dall’offerta Pay per Use, che conferisce la possibilità di pagare un euro al giorno per i soli giorni di utilizzo effettivo del Telepass. Per usufruire di tale offerta, è però necessario spendere 10 euro aggiuntivi per l’attivazione del servizio, operazione già inclusa nelle altre opzioni di abbonamento. E’ importante sottolineare che i clienti già iscritti avranno il diritto di rinunciare gratuitamente al proprio abbonamento.

Concorrenza e rincari alla base degli aumenti

Rialzo dei costi e aumento della concorrenza nel settore: sono essenzialmente questi i motivi che hanno portato Telepass ad aumentare radicalmente il canone mensile. L’azienda non è più legata al concessionario Autostrade per l’Italia, dopo che quest’ultima è stata venduta da Mundys, pertanto non beneficia più della retrocessione dei risparmi dovuti al minor costo della gestione dei caselli. Tutto ciò si traduce in maggiori costi per Telepass. L’arrivo sul mercato di nuovi concorrenti, quali Unipolmove e Mooney, ha fatto il resto, inducendo Telepass a rivedere le proprie strategie.

Più servizi nei prossimi anni

La crescita nei contesti urbani è sicuramente il main target di Telepass. Come annunciato dall’amministratore delegato Luca Laciani, l’idea dell’azienda è quella di investire 500 milioni di euro in 5 anni per far crescere la presenza dei servizi Telepass in 50 città italiane. L’azienda punta ad aumentare e migliorare i propri servizi di mobilità urbana in modo da avvicinarsi al miliardo di fatturato entro il 2030 (380 milioni nel 2023) e di passare da 7 a 10 milioni di clienti.