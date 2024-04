Camion contro il guard-rail: chiusa 4 ore l’autostrada A2 a Cadenazzo

Autostrada A2 chiusa per 4 ore questo pomeriggio, giovedì 11 aprile, a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nel territorio di Cadenazzo in Canton Ticino.

Poco prima delle 16.30, poco dopo la galleria del Monte Ceneri, un mezzo pesante, che si dirigeva verso nord, è andato a collidere contro un guardrail, per poi terminare la sua corsa ostruendo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, gli addetti dell’UT4 e i pompieri di Bellinzona. Non si segnalano feriti. È stata predisposta la deviazione del traffico sulla strada cantonale. Sono da prevedere disagi al traffico in direzione nord per la momentanea chiusura, stimata in 4 ore, del tratto dell’A2 interessato dall’evento.