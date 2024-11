Incidente stradale a Cadenazzo, grave un automobilista

Grave incidente stradale questa mattina a Cadenazzo, località del Canton Ticino che si trova nell’entroterra dell’estremo nord-est del Lago Maggiore. Intorno alle 8,30 un uomo di cittadinanza svedese che percorreva via Monte Ceneri in direzione del centro cittadino ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un muro a lato della carreggiata.

Al termine della carambola l’auto si è ribaltata adagiandosi su un fianco. Sul posto sono intervenuti sia gli agenti della Polizia cantonale sia quelli della Polizia Città di Bellinzona oltre ai pompieri di Cadenazzo e di Bellinzona. Questi ultimi hanno dovuto utilizzare la pinza idraulica e il divaricatore per estrarre il ferito, un 38enne, dall’abitacolo

L’uomo è stato quindi preso in carico dal personale della Croce Verde di Bellinzona che ha provveduto a soccorrerlo sul posto e quindi lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, l’uomo avrebbe riportato ferite giudicate serie.