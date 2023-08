Frontale a Cadenazzo in Canton Ticino: due feriti gravi

Due persone sono rimaste ferite gravemente e una terza in modo più lieve in seguito a un incidente stradale avvenuto mezz’ora dopo la mezzanotte tra sabato 26 e domenica 27 agosto a Cadenazzo, in Canton Ticino.

Due vetture si sono scontrate frontalmente mentre percorrevano la strada Cantonale che attraversa la cittadina che si trova a poca distanza dall’estremità Nord del Lago Maggiore. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla Polizia Cantonale, a innescare lo scontro sarebbe stata un’auto che viaggiava in direzione di Bellinzona, guidata da un 21enne di nazionalità italiana ma residente nei pressi di Locarno.

La vettura ha invaso l’altra corsia e centrato frontalmente un’automobile proveniente in senso opposto con a bordo due persone, il conducente di 36 anni e una passeggera di 32 entrambi svizzeri e residenti nel Locarnese.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona (foto di repertorio) oltre agli agenti della Polizia Cantonale e della Città di Bellinzona e i pompieri di Cadenazzo. Ad avere la peggio i due occupanti dell’automobile investita che sono stati portati in ospedale con ferite giudicate serie. Il conducente della prima vettura invece ha riportato danni più lievi.