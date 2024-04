Candiani sull’autonomia: “Bisogna essere grati a Umberto Bossi per l’intuizione iniziale”

«Lo stimolo emerso dal referendum sull’autonomia regionale del 2017, che in Lombardia e Veneto ha avuto esiti plebiscitari, ci sostiene e motiva nella discussione che oggi stiamo affrontando in Aula sull’Autonomia. La Lega è da sempre coerente, a sostegno della necessità della svolta federalista e non per egoismo, ma per risollevare tutta l’Italia. Bisogna essere grati a Umberto Bossi, per l’intuizione iniziale, che trova oggi soddisfazione nel disegno di legge sull’autonomia che è a un passo dal compiersi. Saremo determinati, sapendo che quando si tratta di portare cambiamento, c’è sempre qualcuno che si oppone in difesa dello status quo, che oggi corrisponde a un centralismo che ha creato le disuguaglianze e che sta affossando tutto il Paese». Lo dichiara il deputato della Lega Stefano Candiani, intervenendo in Aula.