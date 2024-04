Castellanzese sconfitta dal Piacenza: gli emiliani si impongono 3-0

La Castellanzese esce sconfitta dalla sfida interna contro il Piacenza. La squadra emiliana si è imposta al “Provasi” per 3-0. I biancorossi chiudono già la partita nei primi 45 minuti con le reti di Recino e D’agostino. Nel finale la squadra di mister Stefano Rossini sigla anche la terza marcatura con Zini. La situazione di classifica resta pressoché invariata grazie alla contemporanea sconfitta della Real Calepina con il Caldiero Terme. Alle spalle dei neroverdi il Legnano ha ottenuto un punto in casa del Villa Valle e si è portato ora a -2 dalla squadra di mister Fiorenzo Roncari. Per la squadra di Castellanza ora testa alla delicatissima sfida contro la Clivense.

Calcio d’inizio

La Castellanzese viene schierata con un 3-4-2-1. In porta c’è Spada (Poli squalificato). Il terzetto difensivo è composto da Reggiori, Rondanini e Bernardi. La linea di centrocampo è composta da Pandini, Arrigoni, Mandelli e Tirapelle. In avanti ci sono Boccadamo e Chessa alle spalle di Lusha.

Mister Rossini risponde con un 4-4-2. A difesa della porta c’è Moro. La difesa è composta da Napoletano, Silva, Baudouin, e Artioli. I quattro di centrocampo sono Kernezo, Gerbaudo, Bachini e Ndoye. Il tandem offensivo è composto da Recino e D’Agostino.

Il direttore di gara è il signor Dario Acquafredda di Molfetta assistito da La Regina e Di Curzio.

Primo tempo

Il primo squillo della partita è della Castellanzese con Boccadamo che calcia di poco a lato. Al 22’ sul ribaltamento di fronte gli ospiti passano in vantaggio, Rondanini scivola e Recino scappa via da solo davanti a Spada e insacca il gol del vantaggio. La risposta dei padroni di casa non si lascia attendere. Chessa imbecca Boccadamo che calcia sopra alla traversa. Nel finale di primo tempo Mandelli, Chessa e Tirapelle provano la conclusione, ma nessuna delle tre centra di poco lo specchio della porta. Al 45’ si spengono i sogni di rimonta della squadra di mister Fiorenzo Roncari, quando D’agostina pesca il jolly da fuori area con un tiro ad incrociare sul quale Spada non può nulla. Dopo 3 minuti di recupero si chiude la prima frazione di gara con il Piacenza avanti 2-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, la Castellanzese ha una buona occasione per riaprire la gara. Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Chessa il pallone finisce, dopo una deviazione, sui piedi di Boccadamo che conclude a botta sicura, ma la difesa emiliana fa muro e si salva. A dieci minuti dal novantesimo la formazione biancorossa trova il gol dello 0-3. A siglare la rete è stato il neoentrato Zini che supera Spada con un bel tiro a giro. Al termine dei 4 minuti di recupero si chiude l’incontro. Piacenza batte Castellanzese 3-0.