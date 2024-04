Lavori in autostrada, chiusure notturne degli svincoli di Castellanza e Saronno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di sabato 13 alle 5:00 di domenica 14 aprile, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

Sulla A8 Milano-Varese e sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 15 E MARTEDI’ 16 APRILE, CON ORARIO 21:00-5:00

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in uscita per chi proviene da Varese.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Legnano, al km 16+300.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 18 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 19 APRILE

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso:

-sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in uscita per chi proviene da Como.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Turate, al km 19+000, o di Origgio, al km 13+900.

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 5:00 di martedì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Lomazzo sud e Como Centro, verso il confine italo-svizzero.

Si precisa che saranno chiuse le entrate di Lomazzo nord e Fino Mornasco in entrambe le direzioni, Chiasso e Lainate. Inoltre, sarà chiuso il ramo che dalla A59 Tangenziale di Como immette sulla A9, verso Chiasso.

Nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Lario est”, situata nel suddetto tratto. In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lomazzo sud, seguire le indicazioni per Como lungo la viabilità ordinaria, fino al raggiungere lo svincolo di Como Centro, da dove si potrà rientrare in autostrada;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Chiasso, seguire le indicazioni per Como lungo la viabilità ordinaria fino a raggiungere lo svincolo di Como Centro;

per la chiusura dell’entrata di Lomazzo nord e Fino Mornasco, verso Lainate: Lomazzo sud.