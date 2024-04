Dal 7 aprile le aperture domenicali del Centro per la biodiversità del Parco Lura

Ripartono le attività al Centro per la biodiversità del Parco Lura a Lomazzo, con nuove aperture domenicali ed eventi di pulizia dei boschi e di scoperta della biodiversità e le consuete attività di educazione ambientale con le scuole. Le attività di educazione ambientale gestite da Koinè cooperativa sociale sono state portate avanti per conto dei due parchi Lura e Sorgenti del Lura dallo scorso anno scolastico e proseguiranno fino alla fine del prossimo.

Il centro Biodiversità a Lomazzo apre ogni domenica dal 7 aprile al 30 giugno 2024, dalle 15.00 alle 19.00. Come ogni anno sono previsti eventi all’interno della Giornata del Verde Pulito che si terrà il 12 maggio.

Si terrà dal 17 al 19 maggio il BioBlitz, l’azione educativa di citizen science in cui scienziati, famiglie, studenti, insegnanti e altri membri della comunità lavorano insieme in natura per trovare e identificare il maggior numero possibile di specie viventi.

Nei prossimi mesi si vuole quindi proseguire il percorso di conoscenza del Parco e promuovere la fruizione consapevole degli spazi verdi, far conoscere e valorizzare la biodiversità, le peculiarità storico culturali e i bioregionalismi del territorio della Valle del Lura, proporre esperienze di benessere in natura, sviluppare senso di appartenenza alla comunità della Valle del Torrente Lura. Inoltre nell’ambito del progetto proseguirà la collaborazione con le Amministrazioni comunali del Parco del Lura, le associazioni, i gruppi di volontariato e gli Istituti scolastici.