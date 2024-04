Dibattito a Busto sul servizio mensa, la consigliera Pd: “Gli utenti vengano coinvolti”

A Busto è in ncorso il dibattito sui costi della mensa scolastica. In una nota la consigliere dal gruppo Pd Lucia Cinzia Berutti sostiene quanto segue: «La richiesta dei genitori è chiara: i costi del servizio mensa non sono sopportabili dalle famiglie che nel contesto economico odierno si trovano a dover sopportare rincari generalizzati. La risposta del Sindaco per ora è stata generica: «Interverremo per calmierare le tariffe del servizio mensa. Vi chiedo pazienza fino a giugno e vi do appuntamento a luglio, allora vi saprò dire le tariffe del prossimo anno». «Dobbiamo capire quanto il Comune può esporsi – sottolinea il primo cittadino – alla fine spenderemo sicuramente di più». Verrebbe da rispondere al Sindaco: “Benvenuto nel mondo reale”»

«Insomma», continua la consigliera di minoranza, «i cittadini non hanno ancora imparato ” a chiedere un po’ meno» come aveva chiesto Sindaco in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo 24 – 26. In città ciò che contribuisce a creare insofferenza rispetto alle tariffe è la mancanza di progressione nelle tariffe nel rispetto delle fasce di reddito e la riduzione della scontistica per le famiglie che iscrivono al servizio più figli. A Busto la mancanza del centro cottura contribuisce inoltre a gravare il costo del singolo pasto. E di questo fantomatico Centro cottura sentiamo parlare da tempo senza risultato. Cosa dovrebbe fare la Giunta? Seguire una modalità di lavoro differente: coinvolgere gli utenti nei processi decisionali rendendoli partecipi attraverso tavoli di confronto nei quali ascoltare le necessità e le ragioni degli utenti dei servizi ed indirizzare le quote di bilancio verso le poste che danno risposte ai bisogni concreti e quotidiani dei cittadini».