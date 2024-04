E’ in arrivo la quinta edizione di AgriMornago. Aperte le iscrizioni per gli espositori

La rinomata manifestazione AgriMornago, giunta alla sua quinta edizione, torna il primo weekend di ottobre con un focus particolare sulle tradizioni agricole e zootecniche della provincia di Varese e dintorni. L’evento, che durerà tre giorni, è organizzato dalla ProLoco di Mornago con l’intento di valorizzare il territorio e sostenere l’educazione dei più giovani, creando un ponte tra le scuole locali e le realtà agricole della zona.

Quest’anno, l’evento si espande, offrendo tre giorni di festa, iniziando il venerdì 4 ottobre con una giornata dedicata alle scolaresche della Valbossa. Questo momento prevede un contatto diretto con gli animali della fattoria e la partecipazione a percorsi tematici, meticolosamente preparati dagli allevatori della provincia di Varese, per fornire agli studenti un’esperienza educativa unica e indimenticabile.

Sabato 5, nel pomeriggio, avrà luogo l’apertura ufficiale della manifestazione, che propone un programma serale arricchito e in continuo sviluppo rispetto alle edizioni precedenti, promettendo novità e sorprese per tutti i partecipanti.

La manifestazione si svolgerà nell’area commerciale della Kelocalor, vicino alla stazione di Mornago, che si estende su una vasta superficie.

Quest’anno, sarà dato ampio spazio alle bancarelle e agli espositori che rappresentano il cuore pulsante dell’evento. Gli spazi sono stati organizzati per accogliere una grande varietà di stand che proporranno prodotti alimentari, artigianato, manufatti tipici e molto altro e costituiranno una vetrina eccezionale per i produttori locali e non solo.

La manifestazione sarà un punto di incontro privilegiato per espositori e visitatori, con aree dedicate alle dimostrazioni, percorsi tematici, cucine, ristorazione e giochi. Il divertimento è garantito.

Gli espositori interessati a partecipare all’edizione 2024 sono invitati a compilare il modulo e unirsi alla Pro Loco in questa speciale celebrazione dell’agricoltura e della cultura locale.