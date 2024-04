Febbre del sabato sera: al “Vigorelli” il derby tra Frogs e Skorpions

Grande appuntamento con il football americano: sabato 20 aprile alle ore 21 al “Vigorelli” di Milano andrà in scena il derby tra Frogs Legnano e Skorpions Varese. Una partita sentita e che ha ssaputo spesso regalare grandi emozioni, non solo per il gioco ma anche per la cornice. (Foto di Cinzia Roganti)

Sarà quindi un sabato sera “da ballare” per le due squadre, che si presentano all’appuntamento con obiettivi differenti, ma entrambe con l’ambizione di portarsi a casa la vittoria.

I Frogs vogliono ripartire dopo la sconfitta di due settimane fa, sempre al “Vigorelli” subita dai Guelfi di Firenze. Una gara combattuta ma che ha visto i legnanesi uscire sconfitti 19-26. Due vittorie e due sconfitte il cammino fino a oggi per la squadra del presidente Ettore Guarneri, dimostrando di saper mettere in campo ottime abilità.

Gli Skorpions invece si presentano all’appuntamento da imbattuti: 4 vittorie su 4 con tanto di scalpi eccellenti come per le ultime due finaliste del campionato. I ragazzi di Nick Holt hanno trovato nel quarterback Ryan Griffin una guida capace di vincere le gare anche quando le cose si mettono male, come avvenuto due settimane fa sul campo dei Panthers Parma, quando con due lanci per il fratello Maclaine è riuscito a creare i presupposti per segnare la meta decisiva per la vittoria.

Ci si aspetta una gara spettacolare, e crediamo che le due squadre non deluderanno le aspettative.