Fleximen arriva anche in Svizzera: ad Airolo incendiato un autovelox sull’autostrada A2

Dopo aver colpito in Italia, Fleximen sembra fare proseliti anche in Svizzera. La Polizia cantonale ha infatti comunicato che nelle prime ore di domenica ad Airolo, è stato danneggiato un radar semi-stazionario per il rilevamento della velocità posto sull’autostrada A2 in direzione Sud.

Stando a una prima ricostruzione, sconosciuti hanno incendiato l’apparecchiatura, per poi allontanarsi.

Durante la mattinata ‘apparecchiatura è stata recuperata e sono stati rimossi i detriti nei pressi della carreggiata. Parallelamente sono stati avviati gli accertamenti per risalire all’identità degli autori.

Le ipotesi di reato al momento sono quelle di incendio intenzionale, danneggiamento e impedimento di atti dell’autorità. Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.