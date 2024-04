Gallarate si prepara a sorridere: arriva il corso base di Clownterapia con VIP Verbano

L’Associazione di Volontariato “Un Naso Rosso per Sognare – Vip Verbano ODV”, nota per il suo impegno nel donare sorrisi e momenti di speranza a chi vive in situazioni di disagio nella provincia di Varese, annuncia l’organizzazione di un corso base di Clownterapia. Questo evento si terrà a Gallarate dal 10 al 12 maggio 2024, offrendo a tutti l’opportunità di avvicinarsi a questa nobile arte e filosofia di vita.

Fondata nella primavera del 2010, VIP Verbano fa parte della federazione nazionale VIP Italia ODV che, con oltre 72 associazioni federate, promuove il concetto di “Viviamo in Positivo” (VIP) in tutto il paese e anche all’estero. Essere un clown volontario significa abbracciare un modo di pensare che mira a trasformare la propria vita in meglio, scoprendo ogni giorno le risorse positive che ci circondano.

Il corso è aperto a tutti, senza la necessità di competenze pregresse, e rappresenta il primo passo per chi desidera unirsi a VIP Verbano e imparare non solo le tecniche di clownerie, ma anche a mettersi in gioco, superare timidezze e migliorare l’autostima.

I volontari clown di VIP Verbano operano in varie strutture del territorio, inclusi case di riposo, strutture ospedaliere, comunità terapeutiche e servizi per l’infanzia in difficoltà, portando il loro inestimabile contributo ovunque ci sia bisogno di un sorriso.

Oltre all’attività di clownterapia, l’associazione sostiene iniziative come il “Progetto Scuola” per promuovere il valore del vivere positivamente e l’importanza del volontariato tra i più giovani, e collabora con ADMO per sensibilizzare nuovi donatori di midollo osseo.

Per partecipare al corso, che promette di essere un viaggio entusiasmante alla scoperta di sé stessi e dell’allegria contagiosa che ogni clown porta con sé, gli interessati possono contattare i referenti Claun Nonsaprei e Claun Monellino ai numeri forniti o tramite email.

Concludendo con un invito alla leggerezza: “Chi non sa ridere… Non è una persona seria!”, VIP Verbano e l’intera comunità di Gallarate si preparano ad accogliere aspiranti clownterapisti per un weekend che promette di lasciare un segno di gioia e positività.

Referenti per il corso :

Claun Nonsaprei: 3480390114

Claun Monellino: 3473502569

Email: corsi@vipverbano.it

Facebook: https://www.facebook.com/VipVerbano/

Instagram: VipVerbano