I musulmani di Gallarate in festa a Cardano per la fine di Ramadan

Fedeli musulmani in festa per l’Eid al-Fitr, il momento di conclusione del mese del Ramadan, periodo di digiuno e preghiera: i musulmani del Gallaratese si sono ritrovati prevalentemente al crossodromo del ciglione a Cardano al Campo, mentre la comunità pakistana ha tenuto un altro momento di festa al campo sportivo di Cavaria con Premezzo.

La preghiera finale al Ciglione ha radunato centinaia di persone, un afflusso ben gestito dai volontari dell’associazione Il Faro, la forma legale della comunità musulmana di Gallarate. La predicazione ha alternato le parti in arabo con quella in italiano, che diventa la “lingua franca” comprensibile da tutti i fedeli non di lingua araba.

Nella zona del Gallaratese infatti per varie ragioni (compresa l’alta percentuale sulla popolazione) la comunità religiosa musulmana comprende tante nazionalità diversa: persone dal Nordafrica, dal Pakistan e dal Bangladesh (Gallarate è principale riferimento per queste due comunità), dal Senegal e altri Paesi dell’Africa nera. E ancora i musulmani europei da sempre, quelli dai Paesi balcanici come Bosnia, Kosovo, Albania.

“Ognuno festeggia a casa con sue tradizioni, ma oggi siamo tutti insieme. Come insieme siamo stati per tutto mese di Ramadan” dice Abdul Jabbar, responsabile della comunità, che ha esplicitamente ringraziato anche il sindaco di Cardano Maurizio Colombo (anche se l’area della festa, va ricordato, è affittata da privati, i gestori del Ciglione).

Oltre alla preghiera finale del mese sacro, la giornata è poi proseguita con il pasto mattutino insieme e la festa nelle case, per chi ha potuto prendere ferie dal lavoro.