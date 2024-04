“I was born this way”: a Cardano al Campo lo spettacolo musicale è davvero per tutti

Una serata davvero per tutti, il più inclusivo possibile: è lo spettacolo musicale che andrà “in scena” giovedì 11 aprile al Circolo Quarto Stato, promosso da Apmarr (l’associazione delle persone con malattie reumatologiche e rare).

«I Was Born this Way è uno spettacolo interamente scritto, diretto e interpretato da Giorgia Meneghesso, in cui racconterà la sua vita attraverso le sue canzoni preferite», ci spiega Pamela De Rosa per Apmarr aps.

«È un viaggio nel rapporto con la musica e l’attivismo nel quale Giorgia cercherà di spiegare cosa significa essere una donna e un’artista con disabilità oggi. È uno spettacolo “rock’n’roll».

Uno spettacolo «quasi completamente accessibile» perché pensato per venire incontro ad ogni persona, con un’attenzione particolare a tutte le difficoltà sensoriali.

Ci sarà Chiara Giroldi, interprete in Lingua Italiana dei Segni (ha lavorato anche per il festival di Sanremo, ma all’opposto – continua De Rosa – «metteremo i tappi a disposizione per chi ha difficoltà con i rumori forti, ma anche dei palloncini sul tavolo, per far sentire le vibrazioni della musica». Ci saranno video e i testi delle canzoni tradotte.

Sul palco ci saranno Enrico Meloni e Giulio Larovere alla chitarra acustica, Alessandro Leomine alla chitarra elettrica e il maestro Davide Pamio al pianoforte elettrico.

«L’evento è il primo di tre eventi organizzati dall’associazione Apmarr aps/ets per promuovere la sensibilizzazione sulle malattie reumatologiche e rare e per sensibilizzare in merito alla disabilità», conclude De Rosa, che nel corso della serata presenterà appunto mission e attività di Apmarr.