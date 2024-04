Il Comune di Cassano richiama Sieco. “Non siamo soddisfatti”

A Cassano Magnago si definiscono le nuove tariffe rifiuti e servizi per il 2024, con il tentativo di contenere gli aumenti legati all’inflazione, in particolare per le famiglie. Ma dal municipio arriva anche un richiamo alla Sieco, perché garantisca servizi migliori e con procedure più certificabili.

«Il Piano Economico Finanziario è ancora provvisorio – dice l’assessora al bilancio Luisa Savogin – perché stiamo rivedendo l’ affidamento a Sieco, non siamo soddisfatti dei risultati per quanto riguarda la pulizia della città. Siamo oltretutto il Comune con quota maggioritaria».

È un passaggio significativo: in passato Sieco è sempre stata presentata a Cassano come una eccellenza e difesa anche a fronte delle critiche delle opposizioni cassanesi (e talvolta anche da altri Comuni: Castellanza è uscita e ha affidato il servizio ad Aemme Linea Ambiente). Oggi invece si dice che non c’è peina soddisfazione: «Vogliamo una migliore e più dettagliata organizzazione della pulizia» dice il sindaco Pietro Ottaviani.

«Stiamo valutando nel senso che vorremmo servizi fatti in altro modo, sulla base della due diligence che sta verificando procedure e organizzazione. Abbiamo avuto più di un incontro, stiamo valutando dove si può migliorare»

Rocco Dabraio, assessore ai lavori pubblici, rassicura: «Siamo abbastanza sereni, stiamo cercando il meglio per Cassano. Vogliamo garanzie su alcune procedure». E fa un esempio: la definizione degli orari dei passaggi delle spazzatrici, che prima avvenivano in orario notturno e invece successivamente sono passate a orari diurni (cosa che può comportare meno efficacia e più disagio al traffico)

Contenere gli aumenti, soprattutto per le famiglie

Una maggiore efficienza viene richiesta anche per dare un servizio migliore ai cittadini che si ritroveranno a fare i conti con gli aumenti della tassa rifiuti, legati all’inflazione galoppante. Luisa Savogin spiega che si è fatto ogni sforzo soprattutto per tutelare le famiglie: «Avevamo la possibilità di aumento fino al 10%, secondo le indicazioni dei Arera (autorità di regolazione per l’energia, ndr), noi siamo saliti solo al 4-5%». Mentre più ampio sarà l’aumento per le aziende e attività economiche varie, «tra l’8 e il 10%».

Le nuove procedure per il verde pubblico, gestite dal Comune

Sono previste poi nuove procedure per il verde pubblico, visto che non sarà più la Sieco a occuparsene: «Per i prossimi sette anni verrà gestito dal nostro ufficio tecnico, compreso il censimento aree verdi e censimento alberi» dice il sindaco Ottaviani. «Vogliamo più ordine in generale».

Una parte del servizio sarà gestito da operatori di Naturcoop, anche per il reinserimento di persone fragili e disagiate. E poi garanzie sul servizio minimo: «Saranno garantiti sette tagli per il primo anno, poi otto dall’anno prossimo, su tutti i parchi e le aiuole, comprese Sant’Anna e l’area feste» dice l’assessore Massimo Zaupa, che lavora con Dabraio sul tema. «Sono previsti due tagli sui cigli strada e possibilità di due irrigazioni d’emergenza», in caso di grande siccità.

Zaupa sottolinea anche l’importanza del lavoro “preparatorio” che sarà in capo al Comune, con il censimento delle aree verdi e degli alberi, che consentirà di programmare con maggiore puntualità la manutenzione preventiva e la cura degli alberi.