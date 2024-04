Con Aemme Linea Ambiente a Castellanza arriva lo steward ambientale e altre novità

Si avvicina il giorno in cui a Castellanza inizierà la nuova era della gestione dell’igiene urbana. A partire da giovedì 2 maggio, infatti, cambia la gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle strade con il passaggio da Sieco ad Aemme Linea Ambiente.

Le novità principali del nuovo sistema saranno i cestini pubblici col tag per verificare quando vengono svuotati, il servizio di ritiro a domicilio del verde (taglio dell’erba e piccoli rami), i contenitori per la raccolta del Raee di piccole dimensioni e lo steward ambientale.

Operativa dal 2010, Aemme Linea Ambiente è la società del gruppo Amga che svolge il servizio di igiene ambientale in 19 comuni a cavallo tra Alto Milanese e Varesotto, a partire da Legnano dove c’è anche la sede societaria.

Il sindaco Mirella Cerini sottolinea che «per i cittadini non ci saranno grandi cambiamenti che sconvolgeranno le abitudini ma ci saranno dei miglioramenti. Per questo ringrazio il direttore generale di Amga Stefano Migliorini, Vincenzo Ambrosio, direttore operation Aemme Linea Ambiente e Pierluigi Arrara presidente Amga. La fase di partenza è molto importante e abbiamo sempre trovato grandissima disponibilità a dare risposte».

In questi giorni sarà recapitata a tutti i cittadini e a tutte le attività commerciali una lettera che, oltre a spiegare gli obiettivi che l’amministrazione comunale di Castellanza, guidata dal Sindaco Mirella Cerini, e AEMME Linea Ambiente si prefiggono di raggiungere (ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati, incentivare e migliorare la percentuale di raccolta differenziata), illustra agli utenti le novità che saranno introdotte a partire, appunto, dal 2 maggio.

Il presidente Arrara ha sottolineato che nei comuni serviti da Aemme «siamo al 75% di raccolta differenziata. Copriamo un bacino di oltre 300 mila abitanti serviti. Cercheremo di sostenere tutte le proposte che arriveranno per migliorare».

Il direttore Stefano Migliorini ha ribadito come questi servizi abbiano «un impatto diretto sulla vita dei cittadini. Con Castellanza ci sarà un’ulteriore crescita dell’azienda e un ulteriore tassello verso quel sistema di economia circolare che stiamo realizzando con il termovalorizzatore di Neutalia.

«Gli incontri pubblici coi cittadini partiranno subito» – conferma, invece, Vincenzo Ambrosio di Aemme.

Per quanto riguarda, infine, la vertenza degli ex-lavoratori Sieco che operavano su Castellanza, sia il sindaco che Migliorini hanno ribadito le posizioni.

Il sindaco Mirella Cerini ha ripetuto quanto detto in consiglio comunale: «Il perimetro è quello in cui la società si muove. Il comune ha affidato il servizio e la società prende le sue decisioni».

Mentre Migliorini ha sottolineato che Amga si muove in un quadro normativo di contratto nazionale e su un livello superiore nell’ambito delle normative delle società pubbliche. Già negli anni scorsi una sentenza ci aveva dato ragione in un caso simile e rigettiamo le speculazioni di chi dice che lo abbiamo fatto per risparmiare sui costi.

Aggiungiamo che sono sei gli operai che hanno aderito al bando di Amga e che sono stati fatti tutti i tentativi che si potevano fare».

Le novità del servizio

SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

– Stop all’alluminio nel SACCO GIALLO, che dovrà essere utilizzato solo per la raccolta degli imballaggi in plastica.

– Lattine e barattoli di metallo (alluminio e banda stagnata) dovranno essere conferiti nel BIDONE CARRELLATO DI COLORE VERDE, già utilizzato per il vetro.

– Saranno collocati sul territorio dei contenitori dedicati ai piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), come telecomandi, calcolatrici, rasoi elettrici, lampadine, mouse, tastiere, etc. Uno di questi contenitori sarà collocato all’ingresso del cimitero, a disposizione dei cittadini per la raccolta dei lumini elettrici.

– A beneficio delle sole utenze domestiche sarà attivato un SERVIZIO DI RACCOLTA

– A DOMICILIO DEGLI SCARTI VEGETALI.

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI DI VIA TURATI

– Le UTENZE NON DOMESTICHE (AZIENDE, ATTIVITÀ ARTIGIANALI, NEGOZI, UFFICI, ETC.) potranno accedere il martedì mattina e il venerdì mattina.

– Le UTENZE DOMESTICHE (PRIVATI CITTADINI) potranno accedere il lunedi, il mercoledi e il sabato, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00; la domenica, dalle 9.00 alle 12.00), tenendo presente che il GIOVEDÌ È GIORNATA DI CHIUSURA.

SERVIZIO IGIENE URBANA

– CESTINI: su tutti i cestini stradali sarà applicato un microchip per il controllo degli stessi e per poter meglio monitorare il loro svuotamento, da parte degli operatori di

– AEMME LINEA AMBIENTE.

– STEWARD AMBIENTALE: sarà introdotta una nuova figura, quella dello “Steward

– Ambientale”, un operatore preposto non solo al controllo del territorio, ma anche a disposizione dei cittadini per informazioni e chiarimenti sul versante di tutti i servizi erogati da AEMME LINEA AMBIENTE.

– Sempre a disposizione dei cittadini sarà attivo il NUOVO NUMERO VERDE: 800 19.63.63, contattabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdi, dalle 8:30 alle 18:00 e il sabato, dalle 8:30 alle 13:00.

RESTANO INVARIATI:

– giorni, orari e zone dello SPAZZAMENTO STRADALE

– giorni e orari dello SPORTELLO COMUNALE

INCONTRI PUBBLICI:

Per far conoscere AEMME LINEA AMBIENTE ai cittadini, per illustrare le nuove modalità del servizio, oltre che per rispondere alle domande, l’Amministrazione Comunale ha organizzato due incontri pubblici rivolti sia ai privati (utenze domestiche), che ai titolari delle attività commerciali (utenze non domestiche).

Gl incontri si svolgeranno nelle giornate di:

* GIOVEDÌ 18 APRILE ALLE ORE 20:45

* MARTEDÌ 23 APRILE ALLE ORE 20:45

nella SALA CONFERENZE DELLA BIBLIOTECA CIVICA in piazza Castegnate, 2bis.