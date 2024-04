Il Ticino a tutta potenza per svuotare il Lago Maggiore

Più di 1.200 metri cubi ogni secondo. È questa la quantità di acqua che in queste ore il Ticino sta sopportando per svuotare il più velocemente possibile il Lago Maggiore. Il Verbano, infatti, con la perturbazione di Pasqua ha sfiorato la quota di due metri e mezzo sullo zero idrometrico, allagando diverse aree sia sulla sponda lombarda che su quella piemontese.

Ora tutta quell’acqua deve defluire e l’unico modo per farlo è attraverso il suo emissario, il Ticino appunto. La portata del fiume è ad un record storico per questo periodo e mercoledì mattina si è attestato sui 1.170 metri cubi di acqua al secondo. Si tratta di un valore molto elevato che nelle serie storiche non si è mai registrato nel periodo compreso tra dicembre e fine aprile.

In questo periodo dell’anno la portata del fiume dovrebbe essere di poco più di 200 metri cubi di acqua al secondo, quasi 6 volte in meno rispetto al valore registrato in queste ore. Una massa d’acqua che si vede bene alla diga del Panperduto (nella foto in alto di Giovanni Martinelli in Oggi nel Varesotto)

Ma lo sforzo a cui si sta sottoponendo il corso d’acqua sta già dando i suoi frutti e così il Verbano ha già iniziato a tornare dentro i suoi confini. Mercoledì mattina i sensori di monitoraggio segnalano un livello medio di 217 centimetri sullo zero idrometrico e l’assenza di perturbazioni significative previste per i prossimi giorni dovrebbero contribuire al suo arretramento.