Impara l’animazione con Enzo d’Alò, all’Incontro di Besnate e al Lux di Sacconago proiezione e laboratorio

Le Sale della Comunità sono più di uno schermo argentato. Sono un luogo dove toccare con mano la creatività e dove costruire incontri significativi.

Con questo spirito il Coordinamento nazionale per la Programmazione di ACEC insieme ad Aliante Film e alla famiglia d’Alò, ha organizzato una

proiezione speciale per unire le famiglie (dai bambini ai nonni) di fronte alla magia dell’animazione italiana.

Un’occasione per riscoprire Mary e lo spirito di mezzanotte, il più recente film del regista Enzo d’Alò, vivendolo dall’interno. La toccante storia della piccola

Mary e sua nonna Emer, tratta dal libro dello scrittore e sceneggiatore irlandese Roddy Doyle, permette alle famiglie di iniziare un dialogo su temi come il lutto, la passione e le aspirazioni di vita.

Il film ritorna nella Sale della Comunità in un’edizione speciale. La proiezione verrà seguita da un laboratorio interattivo che si svolgerà in diretta, attraverso cui i piccoli spettatori e i loro accompagnatori potranno scoprire grazie alla voce di chi ha creato il film. Si potrà apprendere ciò che è avvenuto dietro le quinte di Mary e lo spirito di mezzanotte, ma anche le tecniche e le scelte adottate per creare un film di animazione. Come si effettua un doppiaggio? Che cos’è uno storyboard? Come possono “prendere vita” i personaggi sul grande schermo?

Sono alcune delle domande che guideranno la lezione.

L’INIZIATIVA

Sabato 27 aprile 2024 – Ore 15:30 – Proiezione in simulcast nelle Sale della Comunità

“Perché tornare a proiettare Mary e lo spirito di mezzanotte nelle nostre sale? Il linguaggio dell’animazione è oggi, in Italia, purtroppo relegato a uno spazio

marginale. Noi invece crediamo che le storie come quelle che Enzo d’Alò ha raccontato nel corso della sua lunga carriera possano ancora unire le generazioni. I genitori, che magari hanno iniziato da piccoli molti anni fa a vedere i suoi primi film, con i loro figli. Ma anche i nonni, che possono scegliere di accompagnare in sala i nipoti sicuri di trovare un’opera da gustare senza pericoli”.

“Per celebrare la giornata mondiale del disegno, abbiamo voluto quindi programmare in quasi quaranta sale di tutta Italia il film. Una proiezione in contemporanea, a cui segue in diretta sul grande schermo, una lezione di animazione he ci porterà proprio nello studio di d’Alò, dove avviene la magia.

Queste sono le Sale della Comunità: spazi dove il cinema non è solo un prodotto di consumo, ma dove l’arte vive e diventa relazione con le persone, scoperta, curiosità, ispirazione. È con questo spirito di ricerca che invitiamo il pubblico a non lasciarsi sfuggire questa occasione unica”.