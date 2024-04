Incendio distrugge gazebo a Gazzada Schianno: indagini in corso

Un incendio ha completamente distrutto il gazebo in un giardino di una casa affacciata su via Leonardo da Vinci e via Matteotti a Gazzada Schianno. L’episodio è accaduto probabilmente intorno alle 5 del mattino, quando ignoti hanno lanciato un oggetto infiammato oltre la siepe, colpendo direttamente il tetto del gazebo.

Il gazebo, utilizzato d’inverno principalmente per riparare l’attrezzatura della piscina, oltre a un tavolo e delle panche, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Anche il telo ombreggiante ha subito danni, bruciando parzialmente. A scoprire l’accaduto il proprietario, Alessandro Garzillo, che, mentre si preparavano per accompagnare i figli a scuola, ha notato il fumo che ancora si levava dai resti del gazebo.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Azzate e dai vigili del fuoco di Varese, che stanno esaminando tutte le possibili cause dell’incendio, incluso l’innesco che ha dato origine alle fiamme. Un elemento chiave delle indagini sarà l’analisi dei filmati ripresi dalle videocamere di sorveglianza installate lungo via Matteotti, con la speranza di catturare immagini utili a identificare i responsabili.

Le autorità stanno inoltre invitando chiunque abbia notato movimenti sospetti o attività insolite nelle prime ore del mattino lungo la centrale via Matteotti a fornire testimonianze che possano aiutare a fare luce sull’accaduto.